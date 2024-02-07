Російські війська атакували ракетами та шахедами територію України. Всі відомі подробиці атаки зібрав Kyiv Post.

Атака на Київ

О сьомій ранку в місті пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що працювала ППО.

Згодом мер повідомив, що внаслідок атаки РФ уламки ракети пошкодили дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі столиці наразі без електроенергії.

Прес-служба ДТЕК поінформувала, що через обстріл відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі.

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"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

За даними Кличка, у Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих, обом медики надали допомогу на місці.

Він також додав, що пожежно-рятувальний підрозділ прямує у Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння у багатоквартирному будинку. Зʼясувалося, що на місці палають автівки та приміщення СТО, звернень до медиків натепер не надходило.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Оновлено. Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок атаки росіян пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

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"Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", - написав він.

Мер також повідомив про трьох госпіталізованих у Голосіївському районі.

"Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", - додав Кличко.

Атака на Миколаївщину

У ніч на 7 лютого РФ атакувала Миколаївську область ракетами та дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки пошкоджені десятки будинків і газопровід, сказано в Telegram-каналі голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Крім того, зранку росіяни атакували Миколаїв "Шахедами" і ракетами повітряного базування. У Миколаївській області сили ППО знищили три БпЛА.

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"Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося займання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджена технічна споруда, виникла пожежа, яка наразі локалізована.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що близько 20 будинків у місті без дахів.

"Є поранені. Одна людина госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці", - написав він.

Однак згодом Сенкевич повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

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Удар по Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області в Новомосковському районі через падіння уламків та влучання решти дронів-камікадзе типу "Шахед" зафіксовані руйнування на території комунального підприємства, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його даними, також були пошкоджені будівлі та автомобілі в населеному пункті Новомосковського району.

"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два "Шахеди" збили ПвК "Схід"", - повідомив Лисак.

За словами голови області, пожежу, що виникла внаслідок атаки, рятувальники оперативно загасили.

Удари по Харківщині

Голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше чотири удари по області.

Він зазначив, що в Харкові зафіксовані влучання, є пошкодження нежитлової інфраструктури. Попередньо, є влучання у Слобідському районі міста. Інформації про постраждалих поки що немає.

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Крім того, вибухи пролунали в місті Дрогобич Львівської області, а також у Черкаській та Київській областях.

Польща підняла в повітря авіацію

Країна активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України, повідомили на сторінці польського Оперативного командування в соцмережі Х.

Спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ракетних ударів по території України.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", - йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах ЗСУ о 7:08 повідомили, що крилата ракета у Львівській області рухалася в бік кордону з Польщею, але згодом змінила курс у напрямку Львова. Станом на 7:20 ранку, крилаті ракети маневрували на перетині Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.