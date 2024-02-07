Під час ракетного удару по Україні вранці 7 лютого біля Києва збили близько 20 ракет.

Про це повідомляє прес-служба КМВА в Telegram.

"Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ", - зазначили у військовій адміністрації.

Ракети заходили на місто кількома хвилями з різних напрямків. Сили та засоби протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці уразили приблизно два десятка ворожих ракет.

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За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Зайнялися автівки, пошкоджено електромережі. Екстрені служби ліквідовують займання.

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У Дніпровському районі були пошкоджені електромережі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці внаслідок ворожої атаки наразі відомо про 13 постраждалих.

"10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці", - написав мер.

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Водночас у КМВА повідомили про 14 постраждалих у результаті ракетного удару.

При цьому міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що під завалами у 18-поверховому будинку в Голосіївському районі, ймовірно, є загиблі.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський повідомив про двох загиблих у результаті удару по Києву.

"Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", - написав він.

Оновлено об 11:55. Столичний мер повідомив, що екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку.

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"Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку. 32 постраждалих у Голосіївському районі та троє – у Дніпровському", - написав Кличко.

Російські війська сьогодні знову атакували ракетами та шахедами територію України. Детальніше про наслідки атаки читайте в матеріалі Kyiv Post.