У вівторок, 7 лютого Палата представників США не змогла ухвалити окремий законопроект, який містив 17,6 мільярда доларів допомоги Ізраїлю.

Його винесли на голосування республіканці в Палаті представників після того, як очолюваний демократами Сенат 4 лютого оприлюднив двопартійний законопроєкт, у якому вдалося об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню з однією з найсуворіших політик щодо імміграції за останнє десятиліття.

Про це пише AFP.

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167 демократів у Палаті представників проголосували проти окремої допомоги Ізраїлю після того, як президент США Джо Байден пригрозив застосувати вето через те, що ініціатива республіканців мала на меті зірвати ухвалення більшого пакету, напрацьованого після місяців перемовин з двопартійною групою сенаторів.

Лідери демократів у Палаті представників, своєю чергою, назвали законопроєкт "очевидною та цинічною спробою" зірвати ухвалення запропонованого Байденом пакета з понад 60 млрд дол. допомоги Україні, розгляд якого досі заблоковано в Конгресі.

"На жаль, самостійне законодавство, представлене республіканцями Палати представників минулими вихідними без жодного попередження чи консультацій, не є добросовісною пропозицією", - зазначив лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс у листі до колег.

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Проти окремого законопроєкту також виступили 13 республіканців, оскільки він не містив бюджетних компенсацій, які, на їхню думку, мають бути в кожній пропозиції щодо витрат.

Нагадаємо, напередодні посол України в США Оксана Маркарова підтвердила, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні вже сьогодні, 7 лютого.