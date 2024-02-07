Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Про це пише Укрінформ із посиланням на секретаря Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковника СБУ Романа Костенка (з фракції "Голос").

За його словами, ухвалення проєкту закону в першому читанні підтримали 243 парламентарії.

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Головні зміни, передбачені законопроєктом

Документ передбачає зміну призовного віку громадян з 27 до 25 років.

Пропонується запровадити обов’язкову реєстрацію електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Електронний кабінет має бути створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Проєкт закону регламентує, що військовозобов’язані впродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізації повинні уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, в електронному кабінеті або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування. Особа може переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою.

Зміни щодо процедури вручення повістки

Пропонується встановити, що повістка про виклик до ТЦК та СП може надсилатись через електронний кабінет. Днем її вручення вважатиметься день вручення повістки під розписку або день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету.

У разі, якщо громадянин впродовж 10 календарних днів з дня вручення повістки не з’явився добровільно до відповідного ТЦК та СП (закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин перебуває за кордоном), то територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертатиметься до суду щодо запровадження низки тимчасових обмежень для такої особи, зокрема у праві виїзду за кордон, у праві керування транспортними засобами, а також щодо накладення арешту на кошти та інші цінності особи – на строк до виконання зобов’язань на вимогу ТЦК та СП.

Зміни щодо військової підготовки та строку служби

Після мобілізації всі громадяни мають проходити обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. Особа не може бути відправлена на фронт одразу після мобілізації.

Документом також пропонується надати право засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Водночас документом пропонується визначити чіткий термін служби на період воєнного стану. Зокрема, військовослужбовці зможуть звільнитися у зв’язку із закінченням строку служби (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу) – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.

Передбачається, що на особливий період не підлягатимуть призову під час мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), а також інтерни та докторанти, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, наукові та науково-педагогічні співробітники, котрі працюють не менше ніж на 0,75% ставки.

Звільнення від військової служби

Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Не підлягатимуть призову жінки та чоловіки, на утриманні яких троє і більше дітей, а також ті, які мають дітей до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав або зник безвісти, опікуни дітей з різними розладами та хворобами, опікуни дітей з інвалідністю 1 та 2 групи, опікуни недієздатних осіб, члени сім'ї (не більше однієї особи) першого ступеня спорідненості особи з інвалідністю 1 та 2 групи.

Також не підлягатимуть мобілізації особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час воєнного стану і АТО.

Зміни щодо відпустки для військовослужбовців

Згідно з законопроєктом, військовослужбовцям під час дії воєнного стану передбачається щорічна основна 30-денна відпустка протягом календарного року. Вона може надаватися частинами, проте має становити не менше 15 календарних днів. Також надається відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів. Військовослужбовці, визволені з полону, отримуватимуть додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вирішили продовжити службу.

Скасування строкової військової служби та бронювання

Водночас документом запропоновано скасувати строкову військову службу, замість якої передбачається запровадити базову військову підготовку. Особам віком 18-24 років буде запропоновано самостійно обрати, коли пройти військову підготовку. Вона займатиме максимум 5 місяців, при цьому за людиною буде зберігатися її робоче місце.

Бронюванню підлягатимуть держслужбовці категорії "А", а також 50% держслужбовців категорій "Б" та "В", особи, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Передбачається, що в період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського, представника ДПСУ.

Раніше ми писали про те, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує народним депутатам і державним службовцям пройти військові навчання.