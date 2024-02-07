За підрахунками видання Економічна правда, сьогоднішня ранкова атака на Україну коштувала Росії понад 423 мільйони доларів.



За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці 7 лютого російська армія випустила по Україні:

20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

5 зенітних керованих ракет С-300.

Відомо, що вартість БПЛА Shahed-136/131 може варіюватися залежно від країни виробника. Якщо говорити про власне виробництво РФ, то БПЛА коштують від 49 тис. дол. Якщо йдеться про імпорт з Ірану, то ціна за безпілотник буде сягати 290 тис. дол.

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Видання використало в розрахунку середню вартість дронів за ціною імпорту з Ірану ー 193 тис. дол.

Отже 20 ударних БПЛА "Шахед" коштували Росії близько 3,9 млн дол.

Ракету Х-22 оцінюють в 1 млн дол., отже загальна сума, витрачена на запущені сьогодні ракети, становить 4 млн дол.

Одна ракета Х-101 коштує 13 млн дол, тому загальна вартість випущених ракет цього типу ー377 млн дол.

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Ціна зенітної керованої ракети С-300 стартує від 2 млн дол, відтак, загальна вартість випущених ракет цього типу ー 10 млн дол.

За інформацією Defence Express, одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол. Тобто, сьогодні Росія запустила цих ракет на суму 19,5 млн дол.

Вартість балістичної ракети "Іскандер-М" - 3 млн дол, тому загальна ціна використаних сьогодні ракет цього типу ー 9 млн дол.

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Отже, Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого на Україну 423,4 млн дол.

Раніше ми писали про те, скільки ракет знищили українські сили ППО під час ранкової атаки Росії на Україну 7 лютого.