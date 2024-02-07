У п'ятницю, 9 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає з офіційним візитом Вашингтон, де матиме двосторонні перемовини з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорять, зокрема, війну в Україні та американську допомогу на понад 60 млрд доларів.

Про це розповіли в Адміністрації президента США.

"Без сумніву, вони говоритимуть про війну в Україні та спільну роботу, аби дати відсіч агресії Путіна... Вони матимуть можливість обговорити ситуацію на фронті", - розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

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Він підтвердив, що Байден і Шольц також обговорять двопартійні напрацювання на рівні Сенату США щодо законопроекту, який включає 60-мільярдну допомогу Україні.

"Думаю, що він чітко дасть зрозуміти канцлеру Шольцу, наскільки особисто має намір продовжувати підтримку України, та як важко працювали учасники перемовин від обох партій у Сенаті, аби дійти згоди щодо законопроекту", - додав Джон Кірбі.

За його словами, Байден має намір запевнити німецького канцлера у "потужній" двопартійній підтримці свого пакета з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню та заходів на кордоні з Мексикою в обох палатах Конгресу США.

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Нагадаємо, учора Палата представників США відхилила пакет допомоги Ізраїлю без України.