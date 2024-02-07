Латвія планує збільшити боєздатну армію до 61 тис. військовослужбовців. Країна скасувала обов'язкову службу в 2006 році, через два роки після вступу до НАТО, а торік змінила це рішення.

«Ми використовуємо це для збільшення нашого активного резерву. Ми повинні бути у такій готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи чітко бачили - напрямок Європи заборонений», - заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш в інтерв’ю The Telegraph.

Очільник МЗС наголосив, що навіть після визволення всієї української території і закінчення війни Росія "все ще залишатиметься загрозою".

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За його словами, зараз потрібно "підтримувати Україну, зміцнюючи нашу власну оборону". Каріньш додав, що Росія має "наткнутися на цегляну стіну, і цією цеглою має бути рішучість і перевірені сили і засоби НАТО".

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Військова служба у Латвії стала обов'язковою на початку січня 2024 року. Громадяни Латвії чоловічої статі віком від 18 до 27 років зобов’язані пройти службу протягом року, зокрема й ті, хто проживає за кордоном. Ті, хто відмовиться служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені, винятки передбачені для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, батьків-одинаків та осіб з подвійним громадянством, які вже проходили службу за кордоном.

Раніше ми писали про те, що Латвія розпочала процес депортації майже 1000 громадян РФ.

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