302 українські парламентарі підтримали відставку Юлії Лапутіної з посади міністерки у справах ветеранів України.

Про це написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За словами Железняка, парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів назвав роботу міністерства під керівництвом Лапутіної незадовільною.

"Всі виступаючі, як від влади так і від опозиції, розносили у виступах міністра. Сама вже ексміністр навіть не прийшла на звіт...", - повідомив нардеп з посиланням на колегу по фракції Романа Лозинського, який служить у ЗСУ від початку повномасштабної війни.

Advertisement

На початку тижня Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів, яку обіймала з грудня 2020 року. Перший звіт за увесь час роботи міністеркою вона представила профільному комітету Верховної Ради лише у грудні 2023-го.

До міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки в СБУ. У березні 2020 року вона отримала військове звання генерал-майора, ставши другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Advertisement

Тим часом Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про мобілізацію: Kyiv Post зібрав головні зміни, які він передбачає.