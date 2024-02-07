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Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через протидію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед республіканців у Сенаті. Про це повідомляє CNN.

За словами Макконнелла, Сенату необхідно змінити курс щодо пакету законів про національну безпеку та зосередитися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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«У нас була дуже серйозна дискусія про те, чи може цей проєкт коли-небудь стати законом, і спікер дав нам чітко зрозуміти, що він не стане законом», — повідомив він.

Лідер республіканців у Сенаті зауважив, що є й інші частини цього проєкту, які «також є важливими». Зокрема йдеться про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

«На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону — ред.), тому що це важливо. Не те що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату», — пояснив республіканець.

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Відповідно до цього, згідно з його позицією, законодавці повинні рухатися саме в цьому напрямку. Тож лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер має вирішити, як переформулювати це питання.

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Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, але не передбачав надання допомоги Україні.

У Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.