На тимчасово окупованих Росією територіях армія РФ блокує доступ до сервісів Google, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні зазначається, що жителі низки тимачсово окупованих Росією населених пунктів півдня України не мають доступу до YouTube, пошуковика Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. 

"Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на “російські аналоги”. Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відслідковувати рух українців на ТОТ", - зауважили у ЦНС.

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Крім того, Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи російської армії та використовувати VPN.

Раніше ми писали про те, що росіяни планували обміняти українських колаборантів, які потрапили до їхніх в’язниць, на своїх полонених.

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