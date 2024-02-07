Росіяни вранці у середу, 7 лютого, вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї.

Про це у Facebook повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва", - написав він.

Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

Згідно з попередніми висновками спеціалістів, це північнокорейські ракети HVASONG 11GA (KN-23).

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Росія вранці влаштувала масовану атаку на Україну, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинився і Харків.

Попередньо було відомо, що обстріл міста розпочався о 6 ранку ракетами С-300.

"Зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває", - повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про ці північнокорейські ракети?

Це балістичні ракети виробництва Північної Кореї, які зовні схожі на російські 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейські Hyunmoo-2B з певними відмінностями.

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Подібно до ракети "Іскандер-М", північнокорейська ракета має квазібалістичну траєкторію. Після набору висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями.

Максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети становить до 690 км, а вага бойової частини - до 500 кг. Довжина ракети складає 7,5 метра, загальна маса - 3 415 кг.