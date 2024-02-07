Україна вимагає від Міжнародного олімпійського комітету втрутитись і відсторонити від змагань російських і білоруських атлетів, які підтримують війну. Вимогу озвучили заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков і член комісії атлетів НОК Владислав Гераскевич під час зустрічі з членкинею виконкому МОК Еммою Терхо.



8 грудня 2023 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету дозволив російським і білоруським атлетам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх-2024 у столиці Франції.



Представники України навели численні факти нехтування прямими доказами підтримки війни російськими та білоруськими атлетами з боку керівників міжнародних спортивних федерацій боротьби, дзюдо, тхеквондо тощо.

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Андрій Чесноков зазначив, що така ситуація ставить під сумнів озвучену президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом позицію, що всі міжнародні спортивні федерації ефективно виконують рекомендовані умови МОК щодо допуску індивідуальних нейтральних атлетів.



“У звʼязку з безвідповідальним рішенням Виконкому МОК щодо допуску спортсменів із держав-агресорок на Олімпіаду в Парижі, де знову чітко не визначено критерії нейтральності та чіткі механізми моніторингу фактів підтримки війни, це створює ще більше передумов для небажання атлетів з багатьох країн брати участь у змаганнях спільно із поплічниками вбивць українців”, - підкреслив Чесноков.

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