Підписання урядами країн ЄС довгострокових контрактів з оборонними компаніями, усунення адміністративних перешкод у взаємодії європейських виробників озброєння, а також перенаправлення експорту зброї з третіх країн до України відчутно збільшить кількість снарядів на фронті та вирівняє артилерійський баланс із Росією.

Такі кроки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав під час перемовин з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у Києві 7 лютого.

Advertisement

"Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, яких ми очікуємо від Євросоюзу для збільшення кількості обсягів постачань артилерійських снарядів до України для потреб наших солдатів. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями", - зазначив Кулеба.

Другим кроком, за його словами, має стати усунення всіх регуляторних бар'єрів у взаємодії оборонних компаній Європи: "...І європейських, і українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних та правових перешкод для взаємодії між ними та нарощування виробництва".

Advertisement

Очільник українського МЗС також підтримав пропозицію європейського колеги щодо необхідності стимулювати перемовини європейських компаній з третіми країнами, аби реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти з постачання снарядів із цих країн до України.

"У цю саму категорію потрапляє ще одна дія. Потрібно нарощувати імпорт боєприпасів із третіх країн, їхніх складів. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артилерійських снарядів на фронті стане відчутним", пояснив Кулеба.

Нагадаємо, минулого тижня міністри оборони ЄС обговорювали в Брюсселі поставки Україні 1 млн боєприпасів, які обіцяли здійснити протягом року.