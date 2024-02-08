У четвер, 8 лютого Сенат США повторно розгляне законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, але без міграційної реформи та політики щодо кордону з Мексикою, навколо яких триває міжпартійна дискусія.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

"Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню ("за" - 58 голосів, проти - 41), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті “чистого” законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором П.Мюррей. Для цього потрібно буде 60 голосів", - написала дипломатка.

Advertisement

За її словами, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів навколо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-Тихоокеанського регіону 8 лютого, о 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом).

Маркарова також зазначила, що вчорашне голосування за великий пакет з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також міграційною реформою було очікувано провалене ("за" - 49, проти - 50) через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Advertisement

З цієї причини ще до голосування за великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні в розмірі 60,06 млрд дол., а також Ізраїлю та Тайваню.

Нагадаємо, у Білому домі назвали "українські питання" майбутніх перемовин Байдена та Шольца у Вашингтоні.