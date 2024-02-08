14 лютого відбудеться 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч представників понад 50 країн-партнерів під проводом США пройде в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

На черговому засіданні головуватиме генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Воно заплановане у переддень зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Додаткову інформацію про 19-й "Рамштайн" мають опублікувати на офіційному сайті Альянсу ближче до дати події.

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Нагадаємо, попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась онлайн під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остіна, який наполіг на своїй особистій участі попри лікування від раку. Kyiv Post зібрав підсумки 18-го "Рамштайну".

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