14 лютого відбудеться 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч представників понад 50 країн-партнерів під проводом США пройде в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

На черговому засіданні головуватиме генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Воно заплановане у переддень зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Додаткову інформацію про 19-й "Рамштайн" мають опублікувати на офіційному сайті Альянсу ближче до дати події.

Advertisement

Нагадаємо, попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась онлайн під головуванням очільника Пентагону Ллойда Остіна, який наполіг на своїй особистій участі попри лікування від раку. Kyiv Post зібрав підсумки 18-го "Рамштайну".