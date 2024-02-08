Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових виборах, які ініціював сам до 20-річчя перебування на посаді. Таким чином, він керуватиме державою ще 7 років.

Видання Report пише, що за результатами вже підрахованих голосів виборців можна говорити про те, що Алієва вп'яте обрано президентом Азербайджану.

Згідно з результатами підрахунку 93,3% бюлетенів, кандидат у президенти від партії "Єні Азербайджан" Ільхам Алієв отримав 92,05% голосів.

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"Вибори пройшли на високому рівні. Народ Азербайджану здійснив своє суверенне право і обрав свого президента з семи кандидатів. Згідно з попередніми результатами, Ільхам Алієв набрав більшість голосів. Підрахунок бюлетенів, що залишилися, не вплине на результати", - зазначив на брифінгу голова ЦВК Мазахир Панахов.

За його словами, остаточні результати виборів оголосять 9 лютого, а Конституційний суд затвердить їх не пізніше 17 лютого.

Алієв керує Азербайджаном із жовтня 2003 року, змінивши на посаді батька Гейдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках.

Окрім цього, чинний президент пояснював необхідність позачергових виборів в Азербайджані тим, що вони будуть першими після повернення контролю над усією територією держави, а також відновлення суверенітету в результаті антитерористичних заходів у Нагірному Карабасі у вересні 2023 року.

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Нагадаємо, наприкінці січня делегація Азербайджану самостійно припинила участь у ПАРЄ. Питання про призупинення роботи азербайджанських представників в Асамблеї протягом 2024 року було винесене на розгляд через ненадання доступу моніторинговим місіям ПАРЄ до запитуваних територій Азербайджану під час проведення виборів.