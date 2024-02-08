Цього року 12-ий Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» відбудеться з 30 травня до 2 червня. Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку, який буде проходити на першому поверсі Старого арсеналу.

«Наша команда впевнена, що культура допомагає формувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Однак справа не лише в цьому. З нещодавньої історії нам, українцям, чудово відомо, до чого призводить анігіляція культурного життя: занепаду оригінальної думки, втрати політичної суб’єктності, перетворення пережитої трагедії на руйнівну травму. Ми не можемо собі цього дозволити. Нам не можна зупиняти осмислення нашої дійсності, творення нового, експерименту з ідеями і формами — всього того, що і є культурою», — наголошує генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

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У фокусі фестивалю будуть книги про війну, видані після 2014 року, видання створені ветеранами та учасниками війни, членами їхніх родин. Крім ярмарку на стендах видавців, вони будуть окремо представлені у просторі «Вітрина новинок».

Але будуть представлені й інші літературні жанри, видавництва та книгарні. Вони будуть представлені у секціях «Арткнига», «Художня книга», «Нон-фікшн», «Література для дітей і підлітків», «Мальописи».

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У програмі Книжкового Арсеналу відбудуться події у межах фокус-теми фестивалю, літературної програми, програми для дітей та підлітків, спеціальної програми від українського «PEN», професійні події для видавців.

Також зі спеціальною програмою буде презентовано Літературний фестиваль-гість «П’ятий Харків». Це буде програма у співпраці та за кураторства Харківського Літературного Музею.

Лекції, дискусії, перформанси та поетичні читання пройдуть на п’яти сценах фестивалю.

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Важливим голосом фестивалю стануть і виставкові мистецькі проєкти від сучасних митців.

Задля безпеки учасників ярмарку та подій у Мистецькому арсеналі доступне укриття.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», організований Мистецьким арсеналом, відбувається з 2011 року.

За цей час він однією з найбільш впливових літературно-мистецьких подій Східної Європи. А у 2019 році отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу».

Він організовується у співпраці з ГО «Спільнота Мистецького арсеналу». Проєкт підтримується Фондом «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.

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Цього року фестиваль відбувається також за фінансової підтримки Державного міністерства культури та ЗМІ Німеччини в межах проєкту «Взаємообмін між німецькими та українськими літературними і книжковими секторами».