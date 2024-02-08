Україні не варто очікувати значного прогресу щодо своєї заявки на членство в НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Про це пише Politico з посиланням на заяву посла Великої Британії при НАТО Девіда Кворрі.

Однією з тем майбутнього саміту НАТО, ймовірно, стане питання про членство України в Альянсі. У зв'язку з цим британський топ-дипломат порадив Києву знизити очікування.

"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію в країні", - зазначив Кворрі.

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Разом з тим, він запевнив, що Велика Британія "абсолютно переконана, що законне місце України - в НАТО".

"Це питання "коли", а не "якщо", і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, поки вона стає все ближчою до Альянсу", - продовжив британський дипломат.

Видання також зазначає, що союзники по НАТО вже тривалий час висловлюються на підтримку заявки України на членство, втім, досі не змогли запропонувати чіткого графіку вступу.

Зокрема, саміт НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року завершився без чіткої декларації щодо вірогідності того, що Україна стане членом НАТО після завершення війни з Росією.

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Нагадаємо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 14 лютого.