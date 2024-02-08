Росія використовує приміщення дитячих садків на ТОТ для розміщення своїх військових, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). Загалом, російська окупаційна влада не гребує нічим і поступово перетворює окуповані території на військову базу.



Дошкільні заклади освіти спорожніли через виїзд населення та демографічну кризу на захоплених російською армією територіях України.



Як зазначають у ЦНС, про ці “покращення” не звітує російська окупаційна адміністрація. Цілі регіони України, захоплені росіяними, вимирають й перетворюються у суцільну військову базу.



«Кожен мешканець ТОТ може повернути життя в регіон і допомогти звільнити його. Передавайте нам дані про розміщення сил ворога й завдяки сучасному озброєнню російські солдати відправляться в пекло», - закликає Центр нацспротиву.



Варто нагадати, що РФ посилює контроль за інформаційним полем на ТОТ. Зокрема, блокують сервіси Google на змушують користувати російськими аналогами пошукових систем.



Раніше ми писали про те, що росіяни планували обміняти українських колаборантів, які потрапили до їхніх в’язниць, на своїх полонених.

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