З початку військової кампанії армії Ізраїлю в Газі, яка триває вже четвертий місяць, за даними міністерства охорони здоров’я Гази, було вбито близько 27 000 палестинців, а майже два мільйони – стали біженцями – NYT

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив запропоновані ХАМАС умови припинення вогню, заявивши, що «повна перемога» в Газі можлива протягом кількох місяців. Він сказав це після того, як ХАМАС висунув низку вимог у відповідь на пропозицію про припинення вогню з боку Ізраїлю. Нетаньяху сказав, що переговори з ХАМАС «ведуть в нікуди» і назвав висунуті організацією умови «маячнею». Втім перемовини досі тривають. «Немає іншого рішення, окрім повної та остаточної перемоги», – наголосив Нетаньяху на прес-конференції в середу. «Якщо ХАМАС виживе в Газі, це лише питання часу, коли вони розпочнуть нову бійню» – BBC

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У Пакистані заблокований мобільний зв'язок та послуги із передачі даних в той час як мільйони пакистанців прямують на виборчі дільниці, аби обрати новий уряд. Речник міністерства внутрішніх справ Пакистану заявив, що цей захід є виправданим з огляду на нещодавні терористичні акти в країні. Вибори пройшли майже через два роки після того, як попереднього прем’єр-міністра Імрана Хана, відомого гравця в крикет, який став політиком, усунули від влади через вотум недовіри. Наваз Шаріф, який тричі обіймав посаду прем'єр-міністра, також бере участь у виборах, які, на думку багатьох аналітиків, є найменш прозорими та чесними за останній час – BBC

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Цієї ночі російські безпілотники знову атакували Україну. Загалом українськими силами оборони були перехоплені 11 із 17 російських дронів. Внаслідок влучання дрона в Одесі була пошкоджена недобудована багатоповерхівка та навчальний заклад – заява місцевої адміністрації

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Згідно із майже повністю підрахованими результатами дострокових виборів, які більшість незалежних спостерігачів назвали непрозорими та нечесними, теперішній лідер Азербайджану Ільхам Алієв, схоже, залишається на посаді президента на п’ятий поспіль термін. Алієв, який призначив дострокові вибори одразу після швидкої та рішучої перемоги Баку над вірменськими сепаратистами в Нагірному Карабасі, не мав на цих виборах жодного реального суперника на тлі багатолітнього придушення опозиції та незалежних ЗМІ. Центральна виборча комісія вранці 8 лютого повідомила після підрахунку трохи більше, ніж 93% бюлетенів, що Алієв набрав 92,05% голосів – Радіо Свобода

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Чоловік, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, як виявляється, збрехав, аби отримати притулок у Британії, перш ніж почав працювати на британські спецслужби та навіть мав зустрічі з майбутнім королем. Біженець з Афганістану, як стверджується, шпигував на користь Росії, працюючи на GCHQ і MI6. Він також був дотичний до співпраці двох міністрів із принцем Чарльзом і принцом Вільямом під час їхнього перебування в Афганістані через те, що працював на британський уряд. Стверджують, що він мав як російське, так і британське громадянство, але в 2019 році його позбавили британського паспорта. Це сталося через те, що MI5 встановила, що афганець працював на ГРУ, російську військову розвідку, яка, як вважають, стоїть за атакою із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері роком раніше. На слуханні в Спеціальній апеляційній комісії з питань імміграції (SIAC) у вівторок цей чоловік визнав, що збрехав у своїй заяві про надання притулку й пояснив, що вирішив не повідомляти, що жив у Росії, побоюючись, що йому доведеться залишити Британію – The Telegraph

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Нове опитування Ipsos показало, що майже дві третини канадійців вважають, що Канада зробила вже достатньо, щоб підтримати Україну в її боротьбі з Росією, і близько половини вважає, що Канада не може дозволити собі надавати Україні більше фінансової допомоги. Приблизно 40 % канадійців вважають, що Україна повинна розпочати переговори про мирне врегулювання з Росією. Але глибше вивчення даних опитування свідчить про розкол за партійною ознакою: ті опитані, які називають себе прихильниками консерваторів, демонструють загалом меншу підтримку України, ніж ті, хто підтримує лібералів, нових демократів або BQ. І цей міжпартійний розкол досяг свого піку в Палаті громад у вівторок під час голосування за канадійсько-українську торговельну угоду – Global National.

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Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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