Відбувся черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією: в Україну повернулося 100 захисників, повідомив напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Щойно був проведений обмін – іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та «Азовсталі». Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України", - зазначив Зеленський.

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Голова держави також наголосив, що загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок

 

Нагадаємо, останній великий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 січня. Тоді з російського полону вдалося повернути 207 осіб.

Останньому обміну передувала авіатроща російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Після неї Росія пробувала звинуватити Україну в тому, що українські ракети збили літак, на якому буцімто перебували 65 українських військовополонених.

Ми також писали про те, що активісти «Кібер Спротиву» отримали доступ до даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з яких стало відомо про плани обміняти ув’язнених українських колаборантів на своїх полонених.

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