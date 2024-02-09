Голова держави також наголосив, що загалом на сьогодні вже з вільнено з російського полону 3135 українців і українок .

"Щойно був проведений обмін – іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та «Азовсталі». Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України", - зазначив Зеленський.

Відбувся черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією: в Україну повернулося 100 захисників, повідомив напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, останній великий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 січня. Тоді з російського полону вдалося повернути 207 осіб.

Останньому обміну передувала авіатроща російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Після неї Росія пробувала звинуватити Україну в тому, що українські ракети збили літак, на якому буцімто перебували 65 українських військовополонених.

Ми також писали про те, що активісти «Кібер Спротиву» отримали доступ до даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з яких стало відомо про плани обміняти ув’язнених українських колаборантів на своїх полонених.