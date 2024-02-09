Російські війська заходять на околиці Авдіївки, але місто не перебуває під контролем ворога.

Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Він констатував, що ситуація дуже складна: російські війська намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з південного і північного флангів.

"Наші хлопці бачать, відпрацьовують ці моменти по відрізанню коксохіму від міста. Намагається ворог все-таки через дачний масив відрізати коксохім і тисне він туди дуже потужно", - заявив начальник МВА.

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Він підтвердив, що росіяни заходять на околиці Авдіївки і перебувають у приватному секторі. Водночас Барабаш запевнив, що українські війська "мужньо стримують їх, відбивають".

"Сили ворога в рази більші. Я іноді читаю Telegram-канали, що "Авдіївка вже впала". Такого однозначно нема", - наголосив начальник МВА.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Барабаш назвав такі заяви неповагою до українських захисників, які боронять місто.

"До того, що все пропало, ще далеко", - заявив він.

В Авдіївці залишаються 935 жителів, евакуація ускладнена через постійні бойові дії та обстріли. За вчора вдалося вивезти шістьох людей.

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Місто, яке називають "воротами до Донецька", росіяни намагаються захопити з осені 2023 року. За даними українських сил, росіяни втратили в боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Форпостом оборони міста наразі залишається коксохімічний завод.

Нагадаємо, в середу ISW повідомив про просування російських військ як на Авдіївському, так і на Бахмутському напрямку й опублікував відповідні супутникові знімки.

На них видно незначне просування військ РФ на вулицях у південній частині Авдіївки. Російський військовий блогер заявив, що війська РФ просунулись на 300 метрів фронтом шириною 500 метрів вздовж вулиць Чернишевського, Спортивної та Соборної в південній частині міста.

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Крім того, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що цього тижня росіяни скинули на Авдіївку 24 керовані авіабомби.