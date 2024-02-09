У четвер, 8 лютого Сенат США ухвалив рішення про завершення дебатів навколо законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю та державам Індо-Тихоокеанського регіону, але без міграційної реформи та політики щодо кордону з Мексикою, який запропонувала демократка Патті Мюррей.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Сенат ухвалив рішення про припинення дебатів по “чистому” законопроєкту про міжнародну допомогу США... "За" - 67 сенаторів, "проти" - 32 сенаторів. Це відкриває можливість розглянути цей законопроєкт по суті і винести його на голосування. Для його затвердження необхідно буде 51 голос", - пояснила дипломатка.

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За її словами, наразі подальший графік розгляду не відомий. Втім, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що Сенат працюватиме над текстом документу і в першу чергу опрацює порядок внесення змін до нього.

Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк, своєю чергою, повідомив, що внесення поправок до “чистого” законопроєкту, а також фінальне голосування за нього відбудуться сьогодні, о 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом).

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Тим часом до Вашингтона прибуде з офіційним візитом канцлер Німеччини Олаф Шольц. Окрім двосторонніх перемовин з президентом США Джо Байденом, у нього запланована зустріч із конгресменами щодо, зокрема, допомоги Україні.