Загальний огляд:

Питання щодо призначення нового головнокомандувача, маловідомого "Героя України"

Сенатори-республіканці в США відокремили спірний законопроект про кордон від питання виділення коштів для України

Медведєв продовжує свої проповіді про кінець світу, попереджаючи про "кінець всього"

Зеленський оголосив про повернення з російського полону третьої групи українських військових

Українці аплодують військовому командувачу, що йде у відставку, і задаються питанням, що принесе його заміна

У четвер, після того, як кілька тижнів ходили чутки про те, що популярного головнокомандувача Збройних сил України можуть відправити у відставку, президент Володимир Зеленський підтвердив, що справді розстається з Валерієм Залужним, і додав, що сподівається, що генерал залишиться в команді в якійсь ролі.

Після оголошення про заміну Залужного на заслуженого генерала Олександра Сирського, який керував обороною Києва, розгорнулась хвиля подяки колишньому головнокомандувачу, який, за загальним визнанням, користувався повагою своїх підлеглих і мав вищий рейтинг довіри в опитуваннях, ніж сам президент.

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Незважаючи на успіхи Сирського в обороні столиці та Харківської області, а також присвоєння йому найвищої нагороди — звання Героя України, 58-річний генерал не настільки зірковий, як його попередник: згідно з грудневим опитуванням, проведеним агенцією Франс-Пресс (AFP), 48% українців ніколи раніше не чули про Сирського.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Деякі користувачі Інтернету навіть поставили під сумнів вибір нового головнокомандувача, який народився в Росії.

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Як і багато інших вищих офіцерів ЗСУ, Сирський народився в Росії і навчався в радянській військовій академії в Москві. Пізніше він поїхав до України і залишився тут, навчався в Національному університеті оборони в Києві, а згодом приєднався до нової незалежної української армії.

"Українська правда" описувала Сирського як безкомпромісного бійця, з "репутацією людини, яка цінує досягнення мети більше, ніж кількість життів, якими він жертвує заради цього".

Сенат погодився розглянути голосування щодо допомоги Україні окремо від суперечливих імміграційних реформ

Хоча питання про надання Києву нової допомоги від США все ще далеке від вирішення, Сенат у четвер зробив великий крок уперед, оскільки достатня кількість сенаторів-республіканців дали згоду на проведення дебатів і, зрештою, голосування щодо такого заходу тепер, коли він не містить жодних супровідних формулювань про зміни в імміграційній політиці.

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Раніше республіканці наполягали на об'єднанні цих двох питань, але важливим сигналом, який пролунав у четвер із Сенату, стало те, що республіканські лідери таки налаштовані на виділення Україні 60 мільярдів доларів.

Ймовірний кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп доручив консерваторам на Капітолійському пагорбі заблокувати будь-який законопроєкт про імміграцію, щоб він залишився його передвиборчою картою до виборів у листопаді.

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Наразі пакет на суму 95 мільярдів доларів, який обговорюватиметься в Сенаті, не містить жодних застережень щодо надзвичайної ситуації на американо-мексиканському кордоні і включатиме лише фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Демократи мають більшість у Сенаті з перевагою в один голос, а республіканці мають дещо вагомішу більшість у Палаті представників. Наразі є підстави вважати, що нове фінансування для України має мало шансів пройти через Палату представників, оскільки деякі затяті прихильники Трампа голосно виступають проти будь-яких подібних заходів, але вони ще не розглядали законопроєкт, з якого було вилучено імміграційну статтю.

Очевидна перевага НАТО у війні вимагатиме ядерної відповіді, заявив Медведєв

Колишній президент Росії, нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв, якого газета Kyiv Post охрестила "вісником апокаліпсису", продовжив свої ядерні погрози в Інтернеті, заявивши цього тижня, що оскільки сила НАТО значно переважає російську, у Москви не буде іншого вибору, окрім як відповісти ядерною атакою.

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Медведєв підкреслив, що в плани Росії не входить війна з НАТО, але попередив, що якщо конфлікт із Заходом почнеться, Росія буде змушена відповісти "асиметрично" ракетним залпом, що призведе до, як ви вже здогадалися, "того самого Апокаліпсису".

"Отже, оскільки наші військові можливості непорівнянні, у нас просто не залишиться вибору, — написав він у Твіттері. – Відповідь буде асиметричною. Для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть застосовані балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками. Це передбачено документами нашої воєнної доктрини і всім добре відомо. І це саме той самий Апокаліпсис. Кінець усьому".

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Медведєва розраховані на внутрішню аудиторію, а також на просування "кремлівських наративів про те, що НАТО і Захід загалом становлять екзистенційну загрозу для Росії".

Ще 100 військовополонених повернулися до України

У четвер Зеленський оголосив про безпечне повернення з російського полону 100 військовослужбовців, серед яких солдати й офіцери ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

"Більшість із них — захисники Маріуполя, — написав президент у соціальних мережах. – Всі вони — наші люди, всі вони повернулися на рідну землю. Ми працюємо над тим, щоб повернути кожного українця, який досі перебуває в полоні, і не зупинимося, поки не повернемо!".

Це було вже третє повернення українських військовополонених цього року. 3 січня було звільнено 200 військовослужбовців, а 31 січня — 207.