Внаслідок стрілянини, яка сталася на ринку в грузинському місті Руставі, загинули четверо осіб, передає Укрінформ із посиланням на NewsGeorgia.
Відкрив вогонь 36-річний чоловік. Його затримали на місці.
Відомо, що серед жертв був його дядько, який працював на ринку. Поранений – двоюрідний брат підозрюваного - доставлений до лікарні.
«Співробітники правоохоронних органів проводять усі необхідні заходи», - йдеться у заяві МВС.
Причини стрілянини поки невідомі.
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Раніше Kyiv Post писав про стрілянину в Карловому університеті Праги, що стала найбільшим нападом в історії сучасної Чехії
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