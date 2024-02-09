Внаслідок стрілянини, яка сталася на ринку в грузинському місті Руставі, загинули четверо осіб, передає Укрінформ із посиланням на NewsGeorgia.

Відкрив вогонь 36-річний чоловік. Його затримали на місці.

Відомо, що серед жертв був його дядько, який працював на ринку. Поранений – двоюрідний брат підозрюваного - доставлений до лікарні.

«Співробітники правоохоронних органів проводять усі необхідні заходи», - йдеться у заяві МВС.

Причини стрілянини поки невідомі.

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Раніше Kyiv Post писав про стрілянину в Карловому університеті Праги, що стала найбільшим нападом в історії сучасної Чехії