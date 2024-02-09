Вчора, 8 лютого, Указом Президента Володимира Зеленського 58-річний уродженець Росії генерал-полковник Олександр Сирський був призначений новим головнокомандувачем ЗСУ - замість звільненого 50-річного Валерія Залужного.

Зеленський назвав Сирського "найбільш досвідченим українським командувачем".

До підвищення Сирський обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Хто такий новий головнокомандувач ЗСУ? Як він досягнув такого рівня?

Новий лідер української армії народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області тодішньої РРФСР, що за 130 кілометрів на північ від Москви. Однак вже у 15-річному віці він переїхав в Україну, де живе нині.

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За радянських часів новий головнокомандувач закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Службу він проходив в УРСР і тут він залишився після проголошення незалежності - почав служити у Нацгвардії, а згодом в ЗСУ.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

В 1996-му році він закінчив Академію Збройних сил України, а в 2005-му - Національний університет оборони в Києві.

Взимку 2015 року він був одним із головних командирів Антитерористичної операції (АТО) на сході України під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповання з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького.

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З 2016 року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. А наступного року він був командиром усієї Антитерористичної операції на Сході України. З 2019 року він командував Сухопутними військами.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року

На початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання "Герой України".

У лютому-березні 2022 року, аби перешкодити просуванню кремлівських військ до столиці, за рішенням Сирського були зруйновані мостові переходи в Київській області. Так, 26 лютого була підірвана дамба на річці Ірпінь, що за 30 кілометрів від Києва. Це також призвело до затоплення позицій російської армії. Також був висаджений у повітря ворожий понтонний міст. Внаслідок цих дій стрімкий російський наступ на Київ провалився.

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Як пише Washington Post, Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чіткий ланцюжок субординації, якому підкорялися б усі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення офіцерам на місцях дозволялося приймати негайно, без необхідності консультуватися зі штабом.

Восени 2022-го Сирський був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині.

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Генерал Сирський користується величезною повагою в армії. Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю - так описав його кореспондент ВВС Джонатан Біл, який брав у нього інтерв’ю.

Генерал-полковник спить лише чотири з половиною години на добу. А єдина релаксація - це щоденні заняття в тренажерному залі.

У період з осені 2022-го до кінця весни 2023-го Сирський керував обороною міст Соледар і Бахмут на Донеччині.

Влітку минулого року американські стратеги наполягали, щоб українські війська зосередилися на прориві на південному напрямку, а не розпорошувати ресурси між південним та східним напрямком. Залужний погодився, пише NYT. Втім українська армія продовжувала наступальні бої за Бахмут, за які виступав Сирський. У липні минулого року в інтерв'ю ВВС Сирський назвав бої за Бахмут "справою принципу і справою честі".

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Битва за Бахмут - найкровопролитніша битва з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і найкривавіша битва піхоти з часів Другої світової війни. У ЗМІ її часто називають “Бахмутською м'ясорубкою”.

З осені 2023 року Сирський командував українськими військами на північно-східній ділянці фронту - біля Куп'янська і Лиману.

Politico пише, що багато українських військових позаочі називають Сирського "м'ясником" - начебто за безжалісний характер та суворість. Окрім цього, його так часто називають у російських групах, коли описують, що генерал зробив з російською армією на полі бою.

Олександр Сирський одружений, має двох синів.