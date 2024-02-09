Під час інтерв’ю виданню "Бабель" Секретар РНБО, зокрема, відповів на запитання журналістки про катастрофу російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області РФ у січні.

Данілов відразу зазначив, що не варто бути категоричними щодо того, що літак був збитий українськими військовими.

“Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені? Я вам точно можу сказати - ні”, - сказав Данілов.

Коли його запитали, чим обґрунтовані такі його твердження, Данілов зазначив: “[так можна стверджувати] на основі того досвіду, який в нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі”.

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Він наголосив, що інакше поведінка Росії була би зовсім іншою.

“Якщо би це відбулося, то, повірте, кількість біологічного матеріалу - те, що називається "загиблі", було б у такій кількості (якщо вони кажуть, що там їх було 65), і вони б обов’язково цим скористалися, і вони б обов’язково все це зафільмували. І те поле було б усе червоне від крові. Такого там не було», – сказав Данілов.

«У них була заготовлена вся ця історія, в них була заготовлена вся ця ситуація, і тому давайте дочекаємося...Треба просто почекати. Ще раз наголошую, якщо б це відбувалося, то, повірте, і Лавров би там в ООН — ще одна дивна контора сучасності, він би там так репетував, і вони би все це показували. Їм нема що показати... Якщо б це було насправді, була б зовсім інша картинка”, - резюмував Данілов.

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Нагадаємо, наприкінці січня в Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76. Тоді російські пропагандистські медіа з посиланням на російське Міноборони майже відразу почали писати про те, що "на борту Іл-76, який впав, були 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну".

У ГУР МО України після катастрофи підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся.

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Згодом, 31 січня, обмін полоненими між Україною та Росією все ж таки стався, але людей із попереднього списку в ньому не було. Зазначимо, РФ досі не надала доказів того, що на борту Іл-76 були українські військовополонені.

Президент Зеленський заявив, що українська сторона наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.