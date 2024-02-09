Росія активно застосовує хімічну зброю проти України під час повномасштабного вторгнення, що розпочалося майже два роки тому. Про це свідчать дані, зібрані Силами оборони України.

“Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 815 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків”, - повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.



Найчастіше російська армія використовує гранати К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS. Вона заборонена для ведення бойових дій пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.



Українські підрозділи радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів. Задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються слідчим органам для проведення слідчих дій у межах відкритого кримінального провадження.



Раніше ми писали про те, що Україна отримає від США нові високоточні бомби GLSDB. Вони мають дальність польоту до 150 км і можуть використовуватися для знищення російських військових об'єктів на великій відстані.

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