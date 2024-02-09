Фінляндія надсилає Україні 22-й вантаж військової допомоги на суму близько 190 мільйонів євро, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії у пресрелізі.

Новий пакет військової допомоги враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії. Докладний вміст вантажу та подробиці щодо його доставлення не розголошують з міркувань безпеки.

Чергова партія допомоги містить продукцію, закуплену у фінських виробників. Її придбали з окремого фінансування на суму 30 мільйонів євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, становить 1,8 млрд євро.

«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», – повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Міністр додав, що зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.

Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.

Варто зазначити, що 14 лютого відбудеться 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч представників понад 50 країн-партнерів під проводом США пройде в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Раніше ми писали про те, що влада Фінляндії не відкриває кордон з РФ, оскільки побоюється напливу нелегальних мігрантів з території Росії.

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