Фінляндія надсилає Україні 22-й вантаж військової допомоги на суму близько 190 мільйонів євро, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії у пресрелізі.



Новий пакет військової допомоги враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії. Докладний вміст вантажу та подробиці щодо його доставлення не розголошують з міркувань безпеки.



Чергова партія допомоги містить продукцію, закуплену у фінських виробників. Її придбали з окремого фінансування на суму 30 мільйонів євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, становить 1,8 млрд євро.



«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», – повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.



Міністр додав, що зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.



Крім того, Фінляндія вирішила брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.



Варто зазначити, що 14 лютого відбудеться 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч представників понад 50 країн-партнерів під проводом США пройде в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.



Раніше ми писали про те, що влада Фінляндії не відкриває кордон з РФ, оскільки побоюється напливу нелегальних мігрантів з території Росії.

Advertisement