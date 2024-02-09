Чи почалася вже світова кібервійна? Хто перемагає на кіберфронті сьогодні - Україна чи Росія? Ці та інші запитання прозвучали на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки-2024: "Стійкість під час кібервійни", який відбувся 7 та 8 лютого.

Подія, яку відвідав Kyiv Post, об’єднала представників держави, бізнесу, кіберспільноти й технологічних компаній та провідних експертів галузі для обговорення безпеки у кіберсфері.

Під час Форуму відбулися панельні дискусії та виступи на тему кіберстійкості - від обговорення першої світової кібервійни та українського досвіду до діалогу з великими державними й приватними підприємствами щодо безпекових кіберзаходів.

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Чи не головною метою Форуму стало переосмислення українського досвіду кібервійни і його використання в розвитку стратегій країн демократичного світу задля підвищення кіберстійкості через застосування сучасних технологій, інструментів дипломатії, міжнародного права та активної кібероборони.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Україна відбила понад п’ять тисяч кібератак від початку повномасштабного вторгнення

Завдяки українським кіберфахівцям з початку війни Україні вдалося відбити понад 5 тис. російських кібератак, повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

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«Вторгнення російської федерації почалося саме з кіберпростору. Перші кібератаки були здійснені після 2014 року, найбільш масштабна з них сталася у січні 2022 року. На сьогоднішній момент зафіксовано вже понад 5000 кібератак, які Україна витримує завдяки тому, що нам вдалося налагодити потужну взаємодію між усіма інституціями та суб'єктами з кібербезпеки», - сказав Федоров.

За його словами, ворог продовжує розвиватися в цьому напрямку і посилює свої атаки не лише на державний сектор, а й на приватний.

Форум відкривав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він заявив, що цифровізований світ потребує серйозного захисту, а реалізація української цифрової політики важлива для стійкості України.

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Вітали гостей під час офіційного відкриття віцепрем’єр Михайло Федоров, заступник Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Антон Демьохін, заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко та виконавчий директор CRDF Global Майкл Дігнем.

За останні два роки СБУ нейтралізувала майже 10 тис. спроб кібератак

На одній з панельних дискусій начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що розвідінформація, зібрана кіберметодами, допомагає СБУ проводити унікальні спецоперації.

Ілля Вітюк. Фото: Катерина Захарченко, Kyiv Post

Зібрана розвідінформація передається Силам оборони або ж міжнародним партнерам, якщо це стосується, наприклад, спроб Росії уникнення санкцій. Таким чином СБУ перешкоджає ворогу налагодити нові ланцюжки постачання, щоб продовжувати війну проти України.

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«Ми діємо проактивно: проникаємо глибоко до систем ворога. Наша основна мета – отримати важливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується у топових спецопераціях СБУ. Це і ліквідації воєнних злочинців, і ураження військових об’єктів та інфраструктури, що працює на російський ВПК, та інші. У багатьох спецопераціях СБУ сьогодні присутній кіберкомпонент», - розповів Ілля Вітюк в середу, 7 лютого. За його словами, протягом останніх двох років СБУ нейтралізувала майже 10 тис. кібератак.

На глобальній події року обговорювали не лише глобальні кібератаки на державу, а й теми, актуальні для пересічного українця. Наприклад, відбулися панельні дискусії та обговорення найбезпечніших та найшкідливіших месенджерів та соцмереж і те, якими з них не слід користуватися, навіть якщо ви не володієте державними таємницями.