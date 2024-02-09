У п'ятницю, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц в межах робочого візиту до США зустрівся з сенаторами.

Про це очільник німецького уряду повідомив у соцмережі X.

"Було добре знову поспілкуватися з членами Сенату США від обох партій. Україна потребує всієї нашої підтримки, аби захистити себе від агресії Росії", - наголосив він.

Сьогодні німецький урядовець також планує обговорити "українські питання" з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, учора Сенат США ухвалив рішення про завершення дебатів навколо законопроєкту з допомогою Україні, але без міграційної реформи та політики щодо кордону з Мексикою. Kyiv Post писав, що буде з цим законопроєктом далі.

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