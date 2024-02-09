У п'ятницю, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц в межах робочого візиту до США зустрівся з сенаторами.

Про це очільник німецького уряду повідомив у соцмережі X.

"Було добре знову поспілкуватися з членами Сенату США від обох партій. Україна потребує всієї нашої підтримки, аби захистити себе від агресії Росії", - наголосив він.