У п'ятницю, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц в межах робочого візиту до США зустрівся з сенаторами.
Про це очільник німецького уряду повідомив у соцмережі X.
"Було добре знову поспілкуватися з членами Сенату США від обох партій. Україна потребує всієї нашої підтримки, аби захистити себе від агресії Росії", - наголосив він.
It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
Сьогодні німецький урядовець також планує обговорити "українські питання" з президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, учора Сенат США ухвалив рішення про завершення дебатів навколо законопроєкту з допомогою Україні, але без міграційної реформи та політики щодо кордону з Мексикою. Kyiv Post писав, що буде з цим законопроєктом далі.
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