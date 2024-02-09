Український ринок нерухомості почав відновлюватись. У 1,7 раза більше нерухомості придбали українці у 2023 році у порівнянні з 2022 роком. Однак це все ще в 1,6 раза менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Опендатабот.

Загалом 404 тисячі об’єктів нерухомості українці купили у 2023 році.  Це все ще значно менше, ніж у 2021 році — 631 тисяча.

Починаючи з 2015 року і до широкомасштабного вторгнення Росії український ринок нерухомості невпинно набирав обертів. Наприклад до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися.

Наразі українці віддають перевагу купівля земельних ділянок, аніж житлу. У 2023 році ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

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У аналітиці зазначається, що “кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир”.

 
У 2023 році українці придбали в іпотеку понад 10 775 квартир та будинків. На придбання землі уклали понад 1 127 іпотек.  Крім того, більш ніж 50%  іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.

Раніше ми писали про те, що за останні два роки українці накопичили понад мільйон боргів.

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