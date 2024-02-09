У п'ятницю, 9 лютого до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з лідером комітету з розвідки Палати представників, республіканцем Майком Тернером.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.

Вона повідомила, що до складу делегації також увійшли: члени комітету з розвідки республіканець Френч Гілл, демократи Джейсон Крау і Ебігейл Спанбергер, та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.