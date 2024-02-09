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Про це повідомляє «Європейська правда».

Одне рішення OFAC забороняє імпорт непромислових діамантів, видобутих у Росії, незалежно від того, чи були вони оброблені в третій країні. Рішення почне діяти з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде поширене й на додаткові категорії.

Своїм другим рішенням Мінфін США забороняє імпорт ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів, що походять із Росії або ввозяться з Росії, з 1 березня 2024 року.

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«Ці заборони спрямовані на виконання зобов'язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт діамантів, видобутих у Росії», — додали у відомстві.

Також зазначається, що згодом буде опублікувано додаткові інструкції щодо цих рішень.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року президент США Джо Байден запровадив перші обмеження на російські діаманти.

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За підсумками віртуального саміту 6 грудня країни «Групи семи» оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

Тож до 1 вересня 2024 країни «Групи семи», які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів. А також консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.