Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс пропонує створити у владних органах Литви інституцію під умовною назвою «Українське міністерство», яка б координувала роботу на українському напрямку та консолідувала допомогу Україні, повідомляє Укрінформ з посиланням на виступ депутата у Сеймі.

Андрюс Кубілюс зауважив, що нині "десятиліття України", нагадавши, що Єврокомісія започаткувала “Департамент України” (Український відділ Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення).

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«Ми розуміємо, для чого це зроблено: переговори, відновлення і так далі - цей орган допомагає це все консолідувати та координувати… Якщо Україна є нашим “планом десятиліття”, то нам потрібне “Українське міністерство”. Ну може, не “міністерство”, а інституційна домовленість як працювати в такому ж напрямку. Будемо намагатися втілювати такі плани», - сказав політик.

Крім того, Кубілюс наголосив на необхідності безперервності військової підтримки Україні.

Зазначається, що учасники міжнародної конференції "Литва - Україні" обговорювали гуманітарну, військову підтримку, допомога у відновленні України та євроатлантичній інтеграції з боку Литви.



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