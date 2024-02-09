Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс пропонує створити у владних органах Литви інституцію під умовною назвою «Українське міністерство», яка б координувала роботу на українському напрямку та консолідувала допомогу Україні, повідомляє Укрінформ з посиланням на виступ депутата у Сеймі.

Андрюс Кубілюс зауважив, що нині "десятиліття України", нагадавши, що Єврокомісія започаткувала “Департамент України” (Український відділ Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення).

Advertisement

«Ми розуміємо, для чого це зроблено: переговори, відновлення і так далі - цей орган допомагає це все консолідувати та координувати… Якщо Україна є нашим “планом десятиліття”, то нам потрібне “Українське міністерство”. Ну може, не “міністерство”, а інституційна домовленість як працювати в такому ж напрямку. Будемо намагатися втілювати такі плани», - сказав політик.

Крім того, Кубілюс наголосив на необхідності безперервності військової підтримки Україні.

Зазначається, що учасники міжнародної конференції "Литва - Україні" обговорювали гуманітарну, військову підтримку, допомога у відновленні України та євроатлантичній інтеграції з боку Литви.

Раніше ми писали про те, що Литва передала Україні системи детонації та боєприпаси для гранатометів.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
13 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
16 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній США запровадили нові санкції проти російських діамантів
Далі » Умєров і Сирський обговорили план дій ЗСУ на цей рік