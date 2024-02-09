Міністр оборони Рустем Умєров та новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили план дій ЗСУ на 2024 рік, повідомили на сайті Міноборони.

«Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів...Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!», - зазначив Умєров.

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Також міністр оборони і Головнокомандувач обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду. Окрему увага приділили новому роду сил Зброєних сил України - Сил безпілотних систем. 

Указом Зеленського 8 лютого новим Головнокомандувачем ЗСУ призначений генерал-полковник Олександр Сирський. Kyiv Post зібрав інформацію про нового лідера українського війська.

Варто нагадати, що у ЄС назвали заміну головнокомандувача ЗСУ внутрішньою справою України.

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