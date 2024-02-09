Сьогодні, 9 лютого, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма членами екіпажу на борту повернувся на Землю з МКС та приводнився в Атлантичному океані, повідомила SpaceX у соцмережі Х.
Після сходження з орбіти капсула корабля за допомогою парашутної системи спустилась та приводнилася неподалік східного узбережжя Флориди.
«Приводнення Dragon підтверджено, ласкаво просимо назад на Землю», - йдеться у повідомленні.
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @CommanderMLA, @WalterVilladei, @TURKastro, and @astro_marcus pic.twitter.com/9fF0hIT3gK— SpaceX (@SpaceX) February 9, 2024
Двадцятого січня група космонавтів команди Axiom-3 (Ax-3) прибула на Міжнародну космічну станцію. Сьомого лютого корабель Crew Dragon почав свій шлях повернення на Землю.
До складу екіпажу корабля третьої місії Axiom (Ax-3) входять командир Майкл Лопес-Алегріа, пілот Вальтер Вілладеї (Італія) та фахівці місії Маркус Вандт (Швеція) та Альпер Гезеравчі (Туреччина). Вони провели на борту МКС понад 30 наукових експериментів.
Раніше ми писали про те, що у команді NASA на Міжнародну космічну станцію полетить російський ексвійськовий.
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