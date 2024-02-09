Сьогодні, 9 лютого, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма членами екіпажу на борту повернувся на Землю з МКС та приводнився в Атлантичному океані, повідомила SpaceX у соцмережі Х.



Після сходження з орбіти капсула корабля за допомогою парашутної системи спустилась та приводнилася неподалік східного узбережжя Флориди.

«Приводнення Dragon підтверджено, ласкаво просимо назад на Землю», - йдеться у повідомленні.