Оновлено 15:00. Кількість постраждалих внаслідок атаки дронів у Харкові зросла до 57. Про це повідомила міська влада. «Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей», - міський голова Ігор Терехов.

Через російський обстріл у Харкові загинула ціла родина: чоловік, дружина та троє їхніх дітей. Найменшій жертві росіян - сім місяців. «В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)», - повідомили в ОДА. Advertisement Загалом нічна атака по місту забрала життя сімох людей. Ще троє - постраждали.

У поліції уточнили, що російські дрони-камікадзе влучили у нафтобазу, а не в АЗС як повідомлялося раніше. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. Через удар розлилося і спалахнуло пальне. Загорілися приватні будинки. Вигоріло пів вулиці - зруйновано 15 осель мирних жителів. У людей практично не було шансів вибратися із вогняної пастки. «Дизель та бензин змішався зі снігом і вулиця, яка йде вниз від нафтобази, перетворилася на пекельну лаву. Через це сталося загоряння приватних будинків по вулиці Котельній. Пошкоджені майже всі будинки. Люди загинули через те, що не змогли вибратися на подвір'я. У дворах були автівки, які також загорілися», - сказав начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов у коментарі для Суспільне Харків. Advertisement

На Херсонщині через російський удар постраждала родина - батьки поранені, а їхня донька загинула. Сталося це зранку - у селі Велетенське. Під удар потрапив житловий будинок. 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям. У її літніх батьків травми та поранення. Від госпіталізації вони відмовилися. Advertisement