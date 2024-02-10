Однак, за словами генерала, українські військові дають противнику адекватну відповідь.

«Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі», - написав він у своєму Telegram.

Про це розповів командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Російські війська намагаються встановити контроль над логістичними шляхами наших підрозділів на Авдіївському напрямку.

Протягом доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень з ворогом.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Найбільш активними окупанти були на Авдіївському напрямку. Тут наші захисники відбили понад тридцять атак. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Штурмують наші підрозділи на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Шахтарському напрямках.

«На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак», - повідомили в штабі.

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На Херсонщині українські воїни продовжують утримувати свої позиції. Напередодні противник здійснив тут чотири безуспішні штурмові дії.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Новопокровки, Вербового та Роботиного.

Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами.

Є влучання у Харкові та на Одещині.

Також внаслідок російських обстрілів відомо про постраждалих на Херсонщині та Сумщині.