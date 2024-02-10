Російські війська намагаються встановити контроль над логістичними шляхами наших підрозділів на Авдіївському напрямку.
Про це розповів командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі», - написав він у своєму Telegram.
Однак, за словами генерала, українські військові дають противнику адекватну відповідь.
«Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися», - додав Олександр Тарнавський.
Протягом доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень з ворогом.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.
Найбільш активними окупанти були на Авдіївському напрямку. Тут наші захисники відбили понад тридцять атак. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Штурмують наші підрозділи на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Шахтарському напрямках.
«На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак», - повідомили в штабі.
На Херсонщині українські воїни продовжують утримувати свої позиції. Напередодні противник здійснив тут чотири безуспішні штурмові дії.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Новопокровки, Вербового та Роботиного.
Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами.
Є влучання у Харкові та на Одещині.
Також внаслідок російських обстрілів відомо про постраждалих на Херсонщині та Сумщині.
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