Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що НАТО має підготуватися до можливої конфронтації з Росією, яка триватиме десятиліття. 

Він не виключає, що в разі перемоги Росії в Україні російська агресія може поширитися на інші країни. 

Про це генсек альянсу сказав в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО не шукає війни з Росією. Але має підготуватися до протистояння, яка може тривати десятиліття.

«Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни», - попередив Єнс Столтенберг. 

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Генсек вважає - аби стримати російську агресію, потрібно й надалі підтримувати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. 

«Нам необхідно швидше відновлювати і розширювати нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити власні запаси», - наголосив Столтенберг. 

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Єнс Столтенберг вкотре закликав Європу нарощувати виробництво зброї та наголосив, що Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни. 

«Оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки», - зауважив генсек. 

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