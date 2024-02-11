З понеділка польські фермери обіцяють заблокувати ще два пункти пропуску - «Устилуг» та «Угринів».

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Хочу нагадати, що відзавтра учасники акції анонсували, що вони також блокуватимуть напрямки пунктів пропуску Устилуг і Угринів. Орієнтовно, десь о 10 годині можуть початися такі дії. Але будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд», - сказав він в ефірі телемарафону.

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Станом на сьогодні заблокованими залишаються два пункти пропуску - «Ягодин» та «Рава Руська». Польські фермери пропускають легкові автомобілі та автобуси. Натомість блокують рух вантажівок.

«Станом на ранок сьогодні навпроти Ягодина на території Польщі в бік України в чергах очікують десь 700 вантажних транспортних засобів, у напрямку пункту пропуску Рава- Руська - десь 400 вантажівок», - повідомив речник.

Також є черга біля «Краківця», хоча цей пункт працює без обмежень. Збільшення кількості вантажівок тут пояснюють тим, що водії намагаються об'їхати заблоковані КПП.

Водночас Андрій Демченко зазначив, що не можна виключати нової блокади пункту пропуску «Шегині-Медика», який розблокували вчора.