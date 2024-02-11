Генерал Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі ЗМІ.
«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року», - написав він у своєму Telegram.
Чому його могли звільнити з посади, Сергій Наєв нічого не написав. Лише подякував українським військовим за службу і захист держави.
Сьогодні президент Володимир Зеленський призначив нових командувачів:
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- Олександра Павлюка - командувачем Сухопутних військ
- Юрія Содоля - командувачем Об'єднаних сил
- Ігоря Скибюка - командувачем Десантно-штурмових військ
- Ігоря Плахуту - командувачем Сил тероборони
Також напередодні Володимир Зеленський представив нових заступників головнокомандувача Олександра Сирського та керівника Генерального штабу Анатолія Баргилевича.
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