Генерал Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі ЗМІ.

«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року», - написав він у своєму Telegram.

Чому його могли звільнити з посади, Сергій Наєв нічого не написав. Лише подякував українським військовим за службу і захист держави.