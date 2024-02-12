У неділю, 11 лютого Сенат США більшістю голосів ухвалив рішення про зупинення дебатів щодо заміни оригінального тексту законопроєкту з понад 60 млрд доларів допомоги Україні на запропонований демократкою Патті Мюррей, який не включає міграційну реформу та політику щодо кордону з Мексикою.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"67 сенаторів, при 60 необхідних, підтримали рішення... Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміни тексту (потрібно 51 голос), яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка, 12 лютого", - розповіла дипломатка.

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Вона підтвердила, що наступне засідання щодо пакету з допомогою Україні відбудеться сьогодні о 12:00 за Вашингтоном (19.00 за Києвом).

Інформагенція AFP пише, що після зняття накладених на законопроєкт процедурних обмежень він, ймовірно, пройде фінальне голосування звичайною більшістю, яке відбудеться орієнтовно в середині цього тижня. Втім, досі зберігається загроза блокування цього документа з боку крайніх правих республіканців у Палаті представників.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер, своєю чергою, зазначив, що проводити голосування в неділю нетипово для Сенату США, особливо коли воно збігається з надзвичайно важливим турніром Суперкубка.

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"Я не пам'ятаю, коли Сенат востаннє збирався на сесію в день Суперкубка. Але, як я говорив увесь тиждень, ми продовжуватимемо працювати над цим законопроєктом, допоки робота не буде виконана", - запевнив він.

Нагадаємо, нова версія запонопроєкту президента США Джо Байдена з допомогою Україні, Ізраїлю та державам Індо-Тихоокеанського регіону не включає міграційну реформу та політику щодо кордону з Мексикою.