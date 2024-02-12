Минулого року на війни та конфлікти, що відбувалися в світі, було витрачено 17 трильйонів доларів США. Ці кошти, відповідно, недоотримали проєкти з покращення добробуту та порятунку, зокрема такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, будівництво.

Про це на відкритті Світового урядового форуму (WGS), який стартував 12 лютого в Дубаї, сказав міністр у справах кабінету міністрів та майбутнього ОАЕ і голова WGS Мохаммед Абдулла аль-Гергаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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“Сімнадцять трильйонів доларів було втрачено через війни та конфлікти минулого року, а не витрачено на нагальні потреби, такі як будівництво, освіта та охорона здоров’я”, - поінформував голова WGS.

За його словами, приблизно шість відсотків від цієї суми можуть покрити витрати на найважливіші виклики, з якими стикається людство за один рік.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

“Наприклад, це могло б усунути голод і безграмотність, підтримати боротьбу з раком і забезпечити людство чистою водою. Уявіть, чого можна було б досягти, якби ми інвестували більше у вирішення інших проблем, з якими стикається людство”, - сказав міністр.

Окрім розгляду питань майбутнього людства, припинення воєн та збройних конфліктів, питань екології та зміни клімату, економічного зростання та ін., ключовою темою цьогорічної зустрічі буде штучний інтелект, його розвиток та перспективи впливу на людство.

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Міністр аль-Гергаві з цього приводу зазначив, що 50 відсотків світового зростання припадає на дві країни - Китай та Індію, які формуватимуть майбутнє глобального економічного зростання. При цьому Китай минулого року інвестував у 29 000 патентів на штучний інтелект – у чотири рази більше, ніж США. Індія ж «є зростаючою наддержавою в різних сферах, таких як технології та наука».