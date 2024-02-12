Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку на аеродромі в Єйську, що в Краснодарському краї РФ.

"Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому", - йдеться у повідомленні "АТЕШ" у Telegram.

У розмові з Куiv Post джерело в партизанському русі уточнило: "Розвідку провела група людей, усі росіяни".

Даний аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів, оскільки росіяни використовують його для атак на території України.

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"Дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію передали Силам оборони України", - вказує АТЕШ.

Наш співрозмовник не зміг уточнити, про яку кількість і які саме повітряні судна йдеться.

Крім того, агенти руху поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"АТЕШ" розширює свою діяльність та закликає льотчиків до співпраці. Спільними зусиллями зупинимо цю війну", - наголосили партизани.

 

Наприкінці лютого 2023 року ЗМІ писали, що на цьому аеродромі пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Адміністрація району запевняла, що це нібито "військово-тактичні навчання".

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Однак після цього супутники Planet Labs зафіксували наслідки пожежі на території полігону ППО, що розташований західніше аеродрому в Єйську.

Наприкінці грудня минулого року жителі Єйська також повідомляли про гучний вибух.

У місцевих пабліках писали про звуки "гуркоту, який кілька разів лунав у місті", однак пояснили їх "плановим знищенням боєприпасів на військовому полігоні".

Нагадаємо, раніше агенти "АТЕШ" провели комплексну розвідку аеродрому Саки в окупованому Росією Криму та встановили точну кількість літаків на ньому.

Цей аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів - з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну.

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У розмові з Kyiv Post партизани зазначили, що під час таких розвідок їхні агенти фіксують стан та зміни в техніці, засобах ППО тощо, адже не все можна дізнатися з супутникових знімків.

На момент розвідки агенти АТЕШ зафіксували приблизно 10 винищувачів Су-30, встановили місця розміщення засобів ППО та радіолокаційних станцій типу "Каста-2Е2".

Джерело Kyiv Post у партизанському русі зауважило, що операції такого плану дуже небезпечні.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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