"АТЕШ" розширює свою діяльність та закликає льотчиків до співпраці. Спільними зусиллями зупинимо цю війну", - наголосили партизани.

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

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Крім того, агенти руху поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

Наш співрозмовник не зміг уточнити, про яку кількість і які саме повітряні судна йдеться.

"Дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію передали Силам оборони України", - вказує АТЕШ.

Даний аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів, оскільки росіяни використовують його для атак на території України.

У розмові з Куiv Post джерело в партизанському русі уточнило: "Розвідку провела група людей, усі росіяни".

"Наші агенти виконали комплекс дій у Єйську. Насамперед ми провели розвідку аеродрому", - йдеться у повідомленні "АТЕШ" у Telegram.

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку на аеродромі в Єйську, що в Краснодарському краї РФ.

Наприкінці лютого 2023 року ЗМІ писали, що на цьому аеродромі пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа. Адміністрація району запевняла, що це нібито "військово-тактичні навчання".

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Однак після цього супутники Planet Labs зафіксували наслідки пожежі на території полігону ППО, що розташований західніше аеродрому в Єйську.

Наприкінці грудня минулого року жителі Єйська також повідомляли про гучний вибух.

У місцевих пабліках писали про звуки "гуркоту, який кілька разів лунав у місті", однак пояснили їх "плановим знищенням боєприпасів на військовому полігоні".

Нагадаємо, раніше агенти "АТЕШ" провели комплексну розвідку аеродрому Саки в окупованому Росією Криму та встановили точну кількість літаків на ньому.

Цей аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів - з нього відбувається більшість зльотів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну.

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У розмові з Kyiv Post партизани зазначили, що під час таких розвідок їхні агенти фіксують стан та зміни в техніці, засобах ППО тощо, адже не все можна дізнатися з супутникових знімків.

На момент розвідки агенти АТЕШ зафіксували приблизно 10 винищувачів Су-30, встановили місця розміщення засобів ППО та радіолокаційних станцій типу "Каста-2Е2".

Джерело Kyiv Post у партизанському русі зауважило, що операції такого плану дуже небезпечні.