Російська окупаційна армія атакувала південь Одещини, зокрема прикордонний Ізмаїльський район, у ніч проти 10 лютого.

Вчора, 11 лютого біля села Етулія Вулканештського району, що недалеко від молдовсько-українського кордону, прикордонна поліція виявила фрагменти російського безпілотного літального апарату типу Shahed.



Відомство зазначило, що дрон-камікадзе, ймовірно, буво збитий українською зенітною установкою.



Президентка Молдови Мая Санду, прем'єр-міністр Дорін Речан та очільник МЗС Міхай Попшой прокоментували в соцмережі Х виявлення уламків “Шахеда” на півдні Молдови та засудили атаку російської армії на Україну.



«Війна Росії з Україною знову підступила близько до Молдови. Виявлення… уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови стало ще одним суворим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу континент. Необхідно продовжувати надавати підтримку Україні», - написала Санду.



Прем’єр-міністр Дорін Речан зазначив, що триває розслідування. Влада гарантує безпеку та відсутність ризиків для місцевих громад.



“Ми засуджуємо постійні варварські напади Росії на Україну, які також безпосередньо впливають на Молдову. Залишки безпілотника Shahed, знайдені сьогодні на півдні країни поблизу кордону, є яскравим нагадуванням про насильство та руйнування, які посіяв Кремль”, - акцентував очільник МЗС Міхай Попшой.

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Сьогодні, 12 лютого, під час обстеження місця падіння уламків ударного дрона “Shahed” сапери виявили його бойову частину, що містить близько 50 кг вибухової речовини, повідомляє NewsMaker із посиланням на генерального інспектора поліції.



Співробітники вибухотехнічного відділу МВС знешкодили та зібрали всі уламки БПЛА. Найближчим часом сапери проведуть безпечний підрив вибухівки.

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Раніше ми писали про те, що Молдова приєдналася до санкцій ЄС проти виробника російських алмазів.