Українці, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях України, відмовляються отримувати російські паспорти. І це велика проблема для окупантів, стверджують українські правозахисники. Зокрема, Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи та директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки у своєму пості у Фейсбуці розвінчує міфи окупантів, які підживлюють навіть деякі українські "експерти".



«У ранковому ефірі однієї з українських радіостанцій почув коментар когось з експертів, який сказав, що загарбники на тимчасово окупованих РФ територіях України вже закінчили примусову паспортизацію, і тому зараз в окупації практично всі з паспортами РФ. Але я вважаю, що експерт помилився. Станом на сьогодні для окупантів однією з головних проблем є небажання місцевого населення отримувати паспорт РФ», - зазначив Лисянський.



За його словами, українці на ТОТ навіть відмовляються від соціальних виплат Російської Федерації, але все одно не отримують російські паспорти.



Російська окупаційна влада навіть внесла український паспорт до переліку документів, за якими можна голосувати на псевдовиборах президента РФ.

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Правозахисник додав, що росіяни обмежили в’їзд на тимчасово окуповану територію. Зокрема, в аеропорту «Шереметьєво» проводять фільтрацію і забороняють в’їзд тим мешканцям окупованих територій, які не отримали паспорт громадянина РФ.



За приблизними підрахунками, з жовтня 2023-го року по лютий 2024-го було заборонено в’їзд 4200 особам, і всі вони – громадяни України.

«Так, дійсно, окупанти намагаються паспортизували всіх, проте в них не виходить, і стверджувати, що окупанти вже закінчили паспортизацію є хибною думкою та проявом неповаги до українців, які залишилися в окупації», - наголосив Лисянський.

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Варто нагадати, що росіяни відновили попередження маріупольців, що всі, хто не мають паспорт РФ, з 1 липня 2024 року стають «іноземцями».



Раніше влада Кремля планувала з 1 січня депортувати з окупованих територій усіх українців, які не отримали російське громадянство, оголосивши їх «іноземцями».

МЗС України відреагувало на путінський указ про присвоєння українським дітям громадянства РФ. У відомстві наголосили, що така «паспортизація» порушує міжнародне право та є черговим доказом злочинів Кремля.