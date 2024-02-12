Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції щодо 18 громадян Великої Британії, в тому числі заступників міністра оборони та штабу оборони збройних сил. Їм заборонено в'їзд на територію РФ, повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

До санкційного списку потрапили заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Картлідж, заступник начальника Штабу оборони збройних сил Чарльз Уолкер, заступник радника прем'єр-міністра з національної безпеки Сара Макінтош, командувач підводними силами Саймон Асквіт, голова національних кіберсил Тімоті Девід Ніл-Хоупс, спецпредставник прем'єр-міністра із Західних Балкан Стюарт Піч. Під обмеження також потрапили члени палати лордів британського парламенту Деніел Хеннан, Майкл Ешкрофт та Рей Коллінз.

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Високопосадовцями перелік не обмежився. Також під санкції потрапили представники декількох університетів - Айвор Дейвіс, Тімоті Еш, Рой Еллісон і Роберт Джонсон з Оксфордського університету, а також Девід Абулафія з Кембриджського університету, Орландо Файджес з Лондонського університету, Ґрем Робертсон з Університету Північної Кароліни в Чепел Хілл, Джеймс Уолтон з Гарвардського університету та Джеймс Шерр з Міжнародного центру досліджень в галузі безпеки, що знаходиться в Естонії.

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Згідно з заявою МЗС Росії, причиною санкцій стали "конфронтаційний курс Лондона", його зусилля "з демонізації" Росії та передання зброї Україні.



Варто нагадати, що суд ЄС відхилив апеляцію на виключення з санкційного списку російського мільярдера, відомого «особливо тісними зв’язками» з Путіним.



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