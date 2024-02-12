Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції щодо 18 громадян Великої Британії, в тому числі заступників міністра оборони та штабу оборони збройних сил. Їм заборонено в'їзд на територію РФ, повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

До санкційного списку потрапили заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Картлідж, заступник начальника Штабу оборони збройних сил Чарльз Уолкер, заступник радника прем'єр-міністра з національної безпеки Сара Макінтош, командувач підводними силами Саймон Асквіт, голова національних кіберсил Тімоті Девід Ніл-Хоупс, спецпредставник прем'єр-міністра із Західних Балкан Стюарт Піч. Під обмеження також потрапили члени палати лордів британського парламенту Деніел Хеннан, Майкл Ешкрофт та Рей Коллінз.

Advertisement

Високопосадовцями перелік не обмежився. Також під санкції потрапили представники декількох університетів - Айвор Дейвіс, Тімоті Еш, Рой Еллісон і Роберт Джонсон з Оксфордського університету, а також Девід Абулафія з Кембриджського університету, Орландо Файджес з Лондонського університету, Ґрем Робертсон з Університету Північної Кароліни в Чепел Хілл, Джеймс Уолтон з Гарвардського університету та Джеймс Шерр з Міжнародного центру досліджень в галузі безпеки, що знаходиться в Естонії.

Advertisement

Згідно з заявою МЗС Росії, причиною санкцій стали "конфронтаційний курс Лондона", його зусилля "з демонізації" Росії та передання зброї Україні.

Варто нагадати, що суд ЄС відхилив апеляцію на виключення з санкційного списку російського мільярдера, відомого «особливо тісними зв’язками» з Путіним.

Раніше ми писали про те, що Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною ще на п'ять років.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
13 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Майже половину від прибутку банки мають сплатити як податок за 2023 рік
15 годин тому
Майже половину від прибутку банки мають сплатити як податок за 2023 рік
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу
Далі » Федоров: з десяток українських компаній виготовляють дрони, які можуть долетіти до Москви