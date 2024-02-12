НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів і завдання державі збитків на майже 1 млрд грн.



У 2014 році держава конфіскувала 97 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ.



Завдяки політичному лобі екснардепа ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру колишнього депутата.

Advertisement

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

Далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та на інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.





Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міноборони, держпідприємство здійснило відповідні постачання на комерційній основі.



Оборонне відомство розрахувалося в повному обсязі, проте отримало всього 1,6% «нафтопродуктів Курченка». Решта виявилася нафтопродуктами, закупленими в тієї ж групи компаній, яка закупила їх у Росії та Білорусі.



Водночас фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною, вдвічі нижчою, ніж на ЗСУ.



За версією слідства, екснардеп забезпечував політичне прикриття згаданих оборудок, використовуючи для цього свій вплив.



У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави нафтопродуктів і грошей, отриманих від їх реалізації. Однак увесь обсяг нафтопродуктів і кошти від їхнього продажу на той час вже були привласнені зловмисниками.



Ексдепутату, його бізнес-партнеру та решті спільників оголошена підозра за наступними статтями Кримінального кодексу України:

Advertisement

Advertisement

ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Зазначимо, що СБУ не вказала імена фігурантів справи. Найімовірніше, вищезгаданим екснардепом є Сергій Пашинський. Сьогодні він повідомив, що правоохоронці завітали до його помешкання з обшуками у справі про передачу «нафтопродуктів Курченка».



"Інформація про підозру - фейк! Дуже цікаво, з іншого боку, яким чином анонімні телеграм-канали дізнаються про слідчі дії правоохоронців", - зазначив Пашинський