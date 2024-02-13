Російські війська вранці у вівторок обстріляли ринок у Вовчанську Харківської області, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку", - написав він.

У результаті обстрілу 61-річна цивільна жінка загинула від мінно-вибухової травми. Ще одна 50-річна цивільна була поранена.

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Нагадаємо, через російський обстріл у Харкові загинула ціла родина: чоловік, дружина та троє їхніх дітей. Найменшій жертві росіян було сім місяців.